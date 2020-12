ரஜினிக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

புதுடெல்லி:

இன்று 70வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

அன்பான ரஜினிகாந்த் ஜி-க்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.

நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்வை ரஜினிகாந்த் பெற வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறி உள்ளார்.

ரஜினிகாந்திற்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் உள்ளிட்டோரும் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

Dear @rajinikanth Ji, wishing you a Happy Birthday! May you lead a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi)

December 12, 2020