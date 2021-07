அசாம்-மிசோரம் எல்லையில் மீண்டும் வன்முறை… டுவிட்டரில் மோதிக்கொண்ட முதல்வர்கள்

ஷில்லாங்:

அசாம், மிசோரம் மாநிலங்களுக்கு இடையே பல ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. அசாம் மாநிலத்தின் எல்லையான கொலாசிப் மாவட்டம் மற்றும் மிசோரம் மாநில எல்லையான சச்சார் மாவட்டத்தில் அவ்வப்போது மோதல்கள் நிகழ்கின்றன. அடுத்தடுத்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியபோதிலும், முடிவு எட்டப்படவில்லை.

இந்நிலையில், எல்லையில் பிரச்சனைக்குரிய பகுதியில் இன்று மீண்டும் வன்முறை வெடித்துள்ளது. துப்பாக்கி சூடும் நடந்துள்ளது. மோதலின்போது அரசு வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன. வடகிழக்கு மாநிலங்களின் முதல்வர்களை உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா சந்தித்து பேசிய இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு இந்த வன்முறை ஏற்பட்டதால் இந்த விவகாரம் மீண்டும் உள்துறை மந்திரியின் கவனத்திற்கு சென்றுள்ளது. உடனடியாக அவர் இரண்டு மாநில முதல்வர்களையும் தொடர்பு கொண்டு பேசி உள்ளார். ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டபடி எல்லை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என அமித் ஷா கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பின்னர் பிரச்சனைக்குரிய பகுதியில் இருந்து இரு மாநில காவல் துறை படைகளும் திரும்பிச் சென்றுவிட்டன.

இந்த மோதல் தொடர்பாக இரு மாநில முதல்வர்களும் டுவிட்டரில் காணொளிக்களை பதிவு செய்து, கருத்து மோதல்களில் ஈடுபட்டனர். உள்துறை மந்திரி அமித் ஷாவையும் டேக் செய்துள்ளனர்.

Shri @AmitShah ji….kindly look into the matter.

This needs to be stopped right now.#MizoramAssamBorderTension@PMOIndia@HMOIndia@himantabiswa@dccachar@cacharpolicepic.twitter.com/A33kWxXkhG

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM)

July 26, 2021