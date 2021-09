மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் அமரீந்தர் சிங் திடீர் சந்திப்பு – பாஜகவில் இணைகிறாரா?

டெல்லி:

பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸில் அமரீந்தர் சிங்கிற்கும், முன்னாள் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவுக்கும் மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது. இதைத் தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு முன்னர் அமரீந்தர் சிங், தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

#WATCH | Former Punjab CM and Congress leader Captain Amarinder Singh reaches the residence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi pic.twitter.com/787frIaou7

