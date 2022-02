கர்நாடகாவில் பள்ளிகள் இன்று திறப்பு – காவல் துறையினர் கொடி அணி வகுப்பு

ஷிவமோகா:

கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாக மாணவ-மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகளை சுற்றி இன்று காலை 6 மணி முதல் 19-ந்தேதி மாலை 6 மணி வரை 144 தடை உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மையின் அறிவிப்பை அடுத்து கர்நாடகாவில் 10ம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகள் இன்று முதல் திறக்கப்படுகின்றன.

இதையொட்டி பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில், ஷிவமோகாவில் காவல் துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர்.

#WATCH | Police personnel hold flag march in Karnataka’s Shivamogga ahead of re-opening of schools up to 10th standard from 14th February pic.twitter.com/cFADaLFCI5

— ANI (@ANI)

February 13, 2022