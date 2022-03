கோவாவில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறது பாஜக

மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி கோவாவில் பாஜக 18 இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்தது. காங்கிரஸ் கூட்டணி 12 இடங்களில் முன்னிலை வகித்தது. திரிணாமுல் 4 இடங்களிலும் மற்றவர்கள் 6 இடங்களிலும் முன்னிலை பெற்றிருந்தனர்.

கோவாவில் 40 தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சி அமைக்க 21 தொகுதிகள் தேவை. பாஜகவுக்கு தற்போது வரை 18 இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 3 இடங்களே தேவைப்படுகிறது.

இதனால் அங்கு பாஜக ஆட்சி பிடிக்க வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது. இந்நிலையில், கோவா ஆளுநர் ஸ்ரீதரன் பிள்ளையை இன்று சந்தித்து ஆட்சி அமைக்கும் உரிமையை பாஜக தலைவர்கள் கோர உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கோவாவில் பாஜக ஆட்சியை அமைக்கும் என்றும், இந்த வெற்றியை கட்சித் தொண்டர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

