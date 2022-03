கொல்கத்தாவில் பயங்கர தீ விபத்து – தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் காயம்

மேற்கு வங்க மாநில தலைநகர் கொல்கத்தாவின் டாங்க்ரா பகுதியில் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான கிடங்கில்

பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

சிறிது நேரத்தில் தீ மளமளவென தோல் தொழிற்சாலை பகுதி முழுவதும் பரவியது. இதையடுத்து அந்த தொழிற்சாலையின் அருகில் வசித்து வந்த குடிசைவாசிகள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக கொல்கத்தா காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

West Bengal | A massive fire breaks out at a godown in the Tangra area of Kolkata. Eight fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/d1qdCRgmcX

— ANI (@ANI)

March 12, 2022