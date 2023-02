கே.விஸ்வநாத் மறைவு | திரைக் கலைஞர்கள், தலைவர்கள், ரசிகர்கள் புகழஞ்சலி

ஹைதராபாத்: தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூத்த கலைஞரும், தாதா சாகேப் விருது பெற்ற பழம்பெரும் இயக்குநருமான கே.விஸ்வநாத் மறைவை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அரசியல் தலைவர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் தங்களின் இரங்கல் செய்திகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். முன்னதாக கே.விஸ்வநாத் நேற்று உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 92.

பிரதமர் மோடி புகழஞ்சலி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது இரங்கல் குறிப்பில், “கே.விஸ்வநாத் காரு மறைவால் வருந்துகிறேன். அவர் திரைப்படம் உலகின் ஜாம்பவானாக இருந்தவர். பன்முகத்தன்மை கொண்ட படைப்பாளி. அவருடைய திரைப்படங்கள் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்து திரைப்படம் ஆர்வலர்களை ஆண்டாண்டு காலமாக ஈர்த்து வைத்துள்ளது. அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எனது அனுதாபங்கள். ஓம் சாந்தி” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Saddened by the passing away of Shri K. Viswanath Garu. He was a stalwart of the cinema world, distinguishing himself as a creative and multifaceted director. His films covered various genres and enthralled audiences for decades. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.