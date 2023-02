‘‘உங்கள் ஊக்கம்தான் எங்களுக்கு பலம்” – பிரதமர் மோடி குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி உற்சாகம்

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடியுடனான சந்திப்பு குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பு ஊக்கமளிக்கிறது. புதிய இந்தியா மற்றும் முற்போக்கு கர்நாடகத்தை வடிவமைப்பதில் பொழுதுபோக்குத் துறையின் பங்கை நாங்கள் விவாதித்தோம். #BuildingABetterIndia-விற்கு பங்களிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். உங்கள் தொலைநோக்குத் தலைமை எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. அந்த ஊக்கம் எங்களோட மிகப்பெரிய பலம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

Inspiring meeting PM @narendramodi ಅವರು as we discussed role of Entertainment industry in shaping New India and Progressive Karnataka. Proud to contribute towards #BuildingABetterIndia