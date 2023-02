ஏப்.14-ல் வெளியாகிறது விஜய் ஆண்டனியின் ‘பிச்சைக்காரன் 2’

காவ்யா தாப்பர், யோகிபாபு, ஜான் விஜய், மன்சூர் அலிகான், ராதாரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு விஜய் ஆண்டனியே தயாரித்து படத்தொகுப்பும் மேற்கொண்டுள்ளார்.

Do you want to see a mass beggar from Dubai

Visit theaters near you on April 14th#பிச்சைக்காரன்2 #బిచ్చగాడు2

ANTI BIKILI pic.twitter.com/Qe7MaD5wPQ

— vijayantony (@vijayantony)

February 27, 2023