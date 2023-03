95-வது ஆஸ்கர் விருது விழாவில் ‘ஆர்ஆர்ஆர்’ படத்தை பாலிவுட் திரைப்படம் என குறிப்பிட்ட தொகுப்பாளர்!

இதேபோல், Everything All At Once படத்தில் நடித்த கி ஹு ஹுவான் சிறந்த துணை நடிகர் பிரிவிலும், ஜேமி லீ கர்டிஸ் சிறந்த துணை நடிகை பிரிவிலும் ஆஸ்கர் விருதினை வென்றனர்.

சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான ஆஸ்கர் விருது ஆல் கொயட் ஆன் த வெஸ்டர்ன் பிரண்ட் (All Quiet on the Western Front) படத்திற்காக ஜேம்ஸ் ஃப்ரெண்ட்க்கு வழங்கப்பட்டது.

சிறந்த லைவ் ஆக்‌ஷன் குறும்படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருதை ‘ஆன் ஐரிஷ் குட்பை’ (An Irish Goodbye) படம் வென்றது.