“இரண்டு பெண்கள் இதை செய்திருக்கிறார்கள்” – ‘எலிபெண்ட் விஸ்பரர்ஸ்’ தயாரிப்பாளர் பெருமிதம்

தாயைப் பிரிந்த குட்டி யானைகளை பராமரித்து வரும் தம்பதிகளுக்கும், யானைகளுக்கும் இடையே இருக்கும் உணர்வு பூர்வமான உறவை கதையாகக் கொண்டது ‘தி எலிபெண்ட் விஸ்பரரஸ்’ ஆவணப்படம். அதில் பொம்மன், பெள்ளி, ரகு, அம்மு என நால்வரும் ஒரே குடும்பமாக மாறுகிறார்கள்.

பொம்மன், பெள்ளி தம்பதியினர் யானைகளின் மீது கொண்டிருக்கும் நிபந்தனையற்ற அன்புதான் `எலிபெண்ட் விஸ்பரர்ஸ்` ஆவணப்படத்தின் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. கடந்த 2022ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் -ல் வெளியாகிய இந்த ஆவணப்படம் இப்போது ஆஸ்கர் விருதையும் வென்றுள்ளது.

We just win the first ever Oscar for an Indian Production!

Two women did this! I am still shivering

— Guneet Monga (@guneetm)

March 13, 2023