7 ஆஸ்கர் விருதுகளை குவித்த ‘எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ்’

விருது விவரங்கள்

டேனியல் குவான், டேனியல் ஷைனட் இயக்கிய ‘எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ்’ (Everything Everywhere All at Once) படம், 7 விருதுகளைப் பெற்று ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

சிறந்த திரைப்படம், இயக்குநர், ஒரிஜினல் திரைக்கதை – டேனியல் குவான், டேனியல் ஷைனட், சிறந்த நடிகை – மிச்செல் யோ, துணை நடிகர் – கே ஹூய் குவான், துணை நடிகை – ஜேமி லீ கர்டிஸ், எடிட்டிங் – பால் ரோஜர்ஸ் ஆகிய விருதுகளை வென்றது.