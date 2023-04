குழந்தைகள் பெயர்களை அறிவித்த நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி

Dear friends

We have named our blessings , our babies like this

#Uyir RudroNeel N Shivan

உயிர் ருத்ரோநீல் N சிவன்#Ulag Daiwik N Shivan

உலக் தெய்விக் N சிவன்

N stands for their best mother in the world #Nayanthara

Happiest & proudest moments of life #Blessed pic.twitter.com/r4RHp0wC8f

— VigneshShivN (@VigneshShivN)

April 3, 2023