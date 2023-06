“மிகச்சிறந்த ஆட்சியாளர் மட்டுமல்ல; அக்கறையான மனிதரும் கூட” – முதல்வர் ஸ்டாலின் குறித்து நடிகை ரோஜா நெகிழ்ச்சி

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் மனிதாபிமான செயலால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தேன். என்னை தொலைபேசியில் அழைத்த அவர், என்னுடைய உடல்நிலை குறித்து விசாரித்து, உடல்நலனை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார். முன்னர் தனக்கு ஏற்பட்ட இதே உடல்நலப் பிரச்சினையை தான் கடந்த வந்தது குறித்தும் என்னிடம் கூறினார். என்னுடைய உடல்நலன் குறித்த அறிவுரையின் மூலம் பிறர் மீது அவர் வைத்திருக்கும் அன்பைக் கண்டு நெகிழ்ந்து போனேன். அவர் மிகச்சிறந்த ஆட்சியாளர் மட்டுமல்ல. அக்கறையான மனிதரும் கூட என்பதை அவர் நிரூபித்துள்ளார். மிக்க நன்றி சார்.

இவ்வாறு ரோஜா தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.

I am delighted by the humanitarian gesture of the Honourable Chief Minister of Tamil Nadu Shri @mkstalin sir on calling me over the phone to enquire about my health and advise to take care of myself. He expressed his previous experience of a similar health issue and how he…

— Roja Selvamani (@RojaSelvamaniRK)

June 17, 2023