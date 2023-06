கட்டுக்கடங்காத நதிகளின் உலகில்… – விஜய்யின் ‘லியோ’ முதல் தோற்றம் வெளியீடு

நடிகர் விஜய் நடிக்கும் ‘லியோ’ படத்தின் முதல் பார்வை வெளியாகியுள்ளது. விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நள்ளிரவில் முதல் பார்வையை வெளியிட்டுள்ளது படக்குழு.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய், த்ரிஷா நடித்து வரும் படம் ‘லியோ’. கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், அர்ஜுன், மிஷ்கின், பிரியா ஆனந்த், மன்சூர் அலிகான், சஞ்சய் தத் உட்பட பலர் இதில் நடிக்கின்றனர். மனோஜ் பரமஹம்சா ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். அனிருத் இசை அமைக்கிறார். செவன் ஸ்கிரீன் நிறுவனம் படத்தைத் தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன.

இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்னும் 10 நாட்களில் விஜய் நடிக்கும் போர்ஷன் முடிவடையும் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் விஜய்யின் பிறந்த நாளையொட்டி வரும் ஜூன் 22-ம் தேதி படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலான ‘நா ஆயத்தம்’ பாடல் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது முதல் பார்வையை வெளியிட்டுள்ளது படக்குழு. முதல் பார்வையில் ரத்தம் தெறிக்க, கையில் சுத்தியுடன் விஜய் ஆக்ரோஷமாக காட்சியளிக்கிறார். கூடவே HYENA எனப்படும் கழுதை புலி ஒன்றும் உள்ளது. காஷ்மீரின் பனி படர்ந்த மலைகள் பின்னணியில் உள்ளன. கூடவே, In the WORLD Of Untamed Rivers, Calm Water Either Become Divine GOD or Dreaded DEMONS என்ற வாக்கியம் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் பொருள், “கட்டுக்கடங்காத நதிகளின் உலகில் அமைதியான நீர், தெய்வீகம் நிறைந்த கடவுள்களாக அல்லது பயங்கரமான பேய்களாக உருமாறும்” என்பதாகும்.

Source: Hindu