கரோனா முதல் டைட்டன் விபத்து வரை.. ‘The Simpsons’ முன்கூட்டியே கணித்த நிகழ்வுகள்

கரோனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்): 2019ஆம் ஆண்டு உருவான கொரொனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) உலகையை புரட்டிப் போட்டதை அறிவோம். ஆனால் இதே போன்ற நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) குறித்து 1993ஆம் ஆண்டு வெளியான சிம்ப்ஸன்ஸ் தொடரின் 4வது பருவத்தில் ஒரு காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 21வது எபிசோடில் காட்டப்படும் ஒசாகா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) கிட்டத்தட்ட கரோனா வைரஸின் அறிகுறிகளுடனே இருக்கும்.

டைட்டன் விபத்து: தற்போது நடந்த ‘டைட்டன்’ நீர்மூழ்கிக் கப்பல் விபத்து குறித்தும் சிம்ப்ஸன்ஸ் தொடர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்துள்ளது. 2006ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பான ‘தி சிம்ப்ஸன்ஸ்’ தொடரின் 17வது சீசனின் 10வது எபிசோடில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீரில் மூழ்கிய ‘Piso Mojado’ என்ற கப்பலில் இருக்கும் பொக்கிஷங்களை எடுப்பதற்காக நாயகன் ஹோமர் சிம்ப்ஸன் தனது தந்தையுடன் நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் பயணிக்கிறார். பவளப் பாறை ஒன்றில் சிக்கிக் கொள்ளும் நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் ஆக்ஸிஜன் குறைந்து ஹோமர் அதில் மாட்டிக் கொள்வது போல காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆச்சர்யமூட்டும் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தப் பயணத்தில் கலந்து கொண்ட ஷாஜதா தாவூத் மற்றும் மகன் சுலேமான் தாவூத் இருவரும் தந்தையும் மகனும் ஆவர்.

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq