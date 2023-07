சிலிர்க்க வைக்கும் தொடர் வண்டிகாட்சி – ‘மிஷன் இம்பாசிபிள்’ உருவாக்கப்படும் காணொளிவை பகிர்ந்த டாம் க்ரூஸ்

மிஷன் இம்பாசிபிள் படங்களின் சிறப்பம்சமே அதன் வியக்க வைக்கும் ஸ்டன்ட் காட்சிகள்தான். ஒவ்வொரு படத்திலும் மறக்கவே முடியாத ஒரு நீளமான ஆக்‌ஷன் காட்சி இடம்பெறும். அந்த வகையில் இப்படத்தில் தொடர் வண்டியில் நடக்கும் ஒரு ஆக்‌ஷன் காட்சி இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த தொடர் வண்டிஆக்‌ஷன் காட்சியின் உருவாக்கப்படும் காணொளிவை டாம் க்ரூஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அப்பதிவில், ‘இந்த தொடர் வண்டிகாட்சியை படமாக்கியது மிகவும் சிக்கலாக இருந்தது. ஆனால் அதற்கு கிடைத்த பலன் அந்த சிக்கல்களையெல்லாம் தகுதியானதாக ஆக்கிவிட்டது. இந்த காட்சி உயிர்பெறுவதை அனைவரும் பார்க்க நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்’ என்று கூறியுள்ளார்.

This train sequence was tricky, but the outcome made it all worth it. I can’t wait for everyone to see it come to life! pic.twitter.com/z067kFLIku

— Tom Cruise (@TomCruise)

July 5, 2023