“படிப்பறிவில்லாத அரசியல் தலைவர்கள்” – சர்ச்சைக்குப் பின் கஜோல் விளக்கம்

“கல்வி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து மட்டுமே நான் சுட்டிக்காட்டினேன். எந்தவொரு அரசியல் தலைவரையும் சிறுமைப்படுத்துவது எனது நோக்கமல்ல.நாட்டை சரியான திசையில் வழிநடத்தும் உயர்ந்த தலைவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றனர்.” இவ்வாறு கஜோல் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.

I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leaders, we have some great leaders who are guiding the country on the right path.

— Kajol (@itsKajolD)

July 8, 2023