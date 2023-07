“மாவீரனில் உங்கள் குரலோடு இணைவதில் மகிழ்ச்சி” – விஜய் சேதுபதிக்கு சிவகார்த்திகேயன் நன்றி

இந்நிலையில், ‘மாவீரன்’ படத்துக்கு நடிகர் விஜய் சேதுபதி பின்னணி குரல் கொடுத்துள்ளார். இதனை படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்து காணொளி ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக நடிகர் சிவகார்த்தியேகன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “நன்றி விஜய் சேதுபதி. மாவீரனில் உங்கள் குரலோடு இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி” என பதிவிட்டுள்ளார். படத்தின் தொடக்கத்தில் கதையை விவரிக்கும் காட்சியில் விஜய் சேதுபதியின் பின்னணி குரல் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

My dear brother @VijaySethuOffl thank you for your kind gesture

மாவீரனில் உங்கள் குரலோடு இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி

– Sivakarthikeyan#Maaveeran#VeerameJeyam #MaaveeranFromJuly14th pic.twitter.com/Nobb7HOIhC

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan)

July 11, 2023