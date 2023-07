“கனவு கண்ட வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன்” – ஷாருக்கானுக்கு நன்றி தெரிவித்த அட்லீ

இந்தப் படம் என்னுடைய எல்லைக்கு என்னை கொண்டு சென்றது. இந்தப் பயணத்தில் விலைமதிக்க முடியாத அனுபவங்களைப் பெற்றேன். திரைப்படம் மீதான உங்கள் ஆர்வத்தையும், கடின உழைப்பையும் கடந்த 3 வருடங்களாக உன்னிப்பாக கவனித்து வந்த எனக்கு அது மிகப் பெரிய உத்வேகம் அளித்தது. லவ் யூ சார். இந்த சிறப்பான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்ததற்கு மொத்த படக்குழு சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

From reading tales of kings to embarking on a journey with one in real, #Chief I guess I’m living the dream I’ve always dreamt of. Thank you so much This film pushed me to my limits, where I gained invaluable lessons along the way. Your passion towards cinema and the amount of… https://t.co/VY83amW8Vp

