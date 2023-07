‘அதிருதா… நெஞ்சம் அதிரணும் மாமே…’ – டி.ராஜேந்தர் குரலில் ‘மார்க் ஆண்டனி’ பாடல் ப்ரோமோ

காணொளியை பொறுத்தவரை ஃபுல் எனர்ஜியுடன் இயக்குநரும், நடிகருமான டி.ராஜேந்தர் பாடலை பாடுகிறார். பாடலுக்கு முன்பாக அவரது ஸ்டைலில் ஒரு ரிதமை வாசித்து அதகளம் செய்கிறார். 1.36 நிமிடங்கள் ஓடும் இந்த காணொளி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.

உள்ள அதிரனும் டா …. Super happy to collaborate with the legendary #TRajendar sir for the first single #markantony … #adhirudha soon … @VishalKOfficial @Adhikravi @vinod_offl @iam_SJSuryah @thinkmusicindia pic.twitter.com/RsqSl7YXhV

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash)

July 12, 2023