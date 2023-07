‘ஜவான்’ கேரக்டருக்காக ரஜினி, விஜய் படங்கள் பார்த்தேன் – ஷாருக்கான் பகிர்வு

இதற்கு பதிலளித்த ஷாருக், “நிறைய அட்லீ படங்கள் பார்த்தேன். உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் உலகத்துக்கான உடல் மொழியை புரிந்துகொள்வதற்காக விஜய், அல்லு அர்ஜுன், ரஜினிகாந்த், யஷ் உள்ளிட்ட ஏராளமான நடிகர்களின் படங்களை பார்த்தேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

I watched a lot of films of Atlee. Vijay sir. Allu Arjun ji. Rajni sir. Yash and loads of other stars to understand the language of expression for the world that was being created. And yes then prepped for my own character too. #Jawan https://t.co/F23f2YY2sU

July 13, 2023