‘மாவீரன்’ முதல் ‘தண்டட்டி’ வரை – திரையரங்கம், ஓடிடியில் இந்த வாரம் என்ன பார்க்கலாம்?

திரையரங்குகளுக்கு பிறகான ஓடிடி வெளியீடு: பசுபதியின் ‘தண்டட்டி’ திரைப்படம் நாளை அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது. ஸ்ரீகாந்த் ஜி ரெட்டியின் ‘மென் டூ’ (MEN TOO) ஆஹா ஓடிடியில் நாளை காணலாம். அந்தோணி ராமோஸின் ‘ட்ரான்ஸ்ஃபார்மெர்ஸ்: ரைஸ் ஆஃப் தி பீஸ்ட்’ (Transformers: Rise of the Beasts) அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடியில் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளது.

இணையதள தொடர்: கஜோல் நடித்துள்ள ‘தி ட்ரையல்’ (The Trial) வெப்சீரிஸ் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்விண்மீன் ஓடிடியில் நாளை வெளியாகிறது.