கவிதை எழுதிய சிறுவன் ‘அணுகுண்டு’ உருவாக்கிய கதை… – யார் இந்த ஓப்பன்ஹைமர்?

கிறிஸ்டோபர் நோலனின் ’ஓப்பன்ஹைமர்’ திரைப்படம் திரைப்படம் ரசிகர்களிடத்தில் அப்படம் குறித்த அறிவிப்பு முதலே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. நோலனின் டார்க் நைட், இன்செப்ஷன், மெமென்டோ, இன்டர்‌ஸ்டெலர் போன்ற முந்தைய படங்களின் இடம்பெற்ற ஒவ்வொரு காட்சிகளும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் , சித்தாந்த ரீதியாகவும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியவை. இந்த வரிசையில் ஓப்பன்ஹைமரும் இணையும் என்பதே அவரது அபிமானிகளின் முன்தீர்மானமாக உள்ளது. இவற்றை தவிர்த்து ஓப்பன்ஹைபர் மூலமாக நோலன் சொல்லி இருக்கும் திரைக்கதைக்காகவும் பலரும் காத்திருக்கின்றனர். அப்படி என்ன ஓப்பன்ஹைமரில் இருக்கிறது என்ன நீங்கள் கேட்கலாம்…

’ஓப்பன்ஹைமர்’ – இப்பெயரே இத்திரைப்படத்துக்கான ஆவலை பலரிடத்தில் ஏற்பட காரணமாகியிருக்கிறது. அணுகுண்டின் தந்தை என அறியப்படும் ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர் போரின் போக்கை எப்படி தனது புத்திசாலித்தனத்தின் மூலம் மாற்றினார். அவரின் கண்டுபிடிப்பு ஓர் பெரும் அழிவுக்கு அடித்தளம் போட்டது என்பதை ஓப்பன்ஹைமர் பேச இருக்கிறது. கெய் பெர்ட் & மார்ட்டின் ஜே. ஷெர்வின் எழுதிய “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” என்ற சுயசரிதை புத்தகத்தின் அடிப்படையில்தான் இந்தப் படத்தை நோலன் திரைப்படமாக எடுத்திருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது.

யார் இந்த ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர்? – அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் 1904-ஆம் ஆண்டு ஜெர்னியில் இருந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களாக வந்த செல்வந்தர்களான ஜவுளி இறக்குமதியாளர், ஜூலியஸ் ஓப்பன்ஹைமர் – ஓவியர் எல்லா ஃப்ரீட்மேன் ஓப்பன்ஹைமர் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தவர் ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர். சிறுவயதில் இருந்தே கனிமங்களை பற்றி படிப்பதில் ஓப்பன்ஹைமருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. கூடுதல் சுவாரசியம் என்னவென்றால், ஓப்பன்ஹைமர் கவிதைகளை எழுதுவதில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.