கீர்த்தி சுரேஷின் ‘கண்ணிவெடி’ படப் பணிகள் தொடக்கம் 

படம் குறித்து தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு கூறுகையில், “கண்ணிவெடி திரைப்படம் பரபரப்பான கதை சொல்லல் பாணியில் ரசிகரகளுக்கு புதிய அனுபவத்தை கொடுக்கும் வித்தியாசமான படமாகவும் இருக்கும்” என்றார். ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அண்மையில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் ‘பர்ஹானா’ வெளியாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

The auspicious Pooja ceremony of #Kannivedi marks the commencement of an incredible cinematic journey! With @KeerthyOfficial in the lead, expect nothing but sheer brilliance and entertainment. Buckle up, folks! @aganeshraj @RakshanVJ @namikay1 @madheshmanickam@eforeditor… pic.twitter.com/ZpekG9MM4N

— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic)

July 15, 2023