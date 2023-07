டைட்டன் நீர்மூழ்கி குறித்த திரைப்படமா?- ஜேம்ஸ் கேமரூன் திட்டவட்டமாக மறுப்பு

இந்த நிலையில், இந்த விபத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு திரைப்படம் ஒன்று உருவாக இருப்பதாகவும், அதனை ‘டைட்டானிக்’, ‘அவதார்’ படங்களை இயக்கிய ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்க உள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது.

தற்போது இந்த தகவலுக்கு ஜேம்ஸ் கேமரூன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து விளக்கமளித்துள்ள அவர், “பொதுவாக ஊடகங்களில் வரும் அவதூறான வதந்திகளுக்கு நான் பதிலளிப்பதில்லை. ஆனால் நான் இதற்கு பதிலளித்து ஆகவேண்டும். நான் ஓசன்கேட் தொடர்பான படம் எந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபடவில்லை. எப்போதும் ஈடுபடவும் மாட்டேன்” என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron)

July 15, 2023