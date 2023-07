‘கல்கி 2898 AD’ படக்குழுவை பாராட்டிய ராஜமவுலி

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் காமிக் கான் நிகழ்வில் ‘கல்கி 2898 AD’ படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் காட்சிகளை படக்குழு வெளியிட்டது. இந்த காணொளி சில மணி நேரங்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பார்வைகளைப் பெற்று யூடியூப் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுகில் முதலிடம் பிடித்தது. இந்த நிலையில் இந்த க்ளிம்ப்ஸ் காணொளியை பகிர்ந்துள்ள இயக்குநர் ராஜமவுலி படக்குழுவுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், “நாகி (நாக் அஸ்வின்) மற்றும் வைஜெயந்தி மூவிஸ் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளனர். ஒரு நம்பத் தகுந்த எதிர்காலம் சார்ந்த திரைப்படத்தை உருவாக்குவது மிகவும் கடினமான பணி. அதனை நீங்கள் சாத்தியமாக்கி இருக்கிறீர்கள். டார்லிங் (பிரபாஸ்) அட்டகாசமாக இருக்கிறார். ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் எஞ்சியுள்ளது. வெளியீடு தேதி” என்று ராஜமவுலி தெரிவித்துள்ளார்.

Great job Nagi and Vyjayanthi movies. Creating an authentic futuristic movie is such a difficult task and you guys made it possible..

Darling looks smashing..

Only one question remains…

Release date… #Kalki2898AD https://t.co/kKefpCvovr

— rajamouli ss (@ssrajamouli)

