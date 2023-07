யோகிபாபு நடிக்கும் புதிய படம் ‘வானவன்’-  டைட்டில் காணொளி வெளியீடு

சஜின் கே சுரேந்தர் இயக்கும் இப்படத்துக்கு ‘வானவன்’ என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. படத்தில் காளிவெங்கட், ரமேஷ் திலக், லக்ஷ்மி ப்ரியா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். தொழில்நுட்ப குழுவினர் குறித்து எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. படத்தின் தலைப்பு காணொளியை பொறுத்தவரை வித்தியாசமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த காணொளி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Happy to reveal the title of @iYogiBabu anna’s next, #VAANAVAN

Directed by @sajinksofficial

Best wishes to the entire team #Edenflicks #ThomasGeorge@thilak_ramesh @LakshmiPriyaaC @Kaaliactor @Nathanprathana#Kalkkiraja #Shakthirithvik @PaviKPavan1 #GovindVasantha… pic.twitter.com/QOOZCqhnAD

— Madonne Ashwin (@madonneashwin)

July 22, 2023