மேலும் அவரிடம், ‘பிரபாஸ், அல்லு அர்ஜூன், பவன் கல்யாண் உள்ளிட்ட பெரிய நடிகர்களின் படங்களை தயாரிக்கலாமே?’ என கேட்டதற்கு, “அந்த அளவுக்கு என்னிடம் நிதி ஆதாரமில்லை. பெரிய வரவு செலவுத் திட்டத்தில் படம் இருக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். நான் இப்போது என்னுடைய முதல் முயற்சியை தொடங்கியிருக்கிறேன். முதலில் ஒரு வலிமையான அடித்தளத்தை அமைத்துகொள்கிறேன்” என்றார்.

he don’t need any pan india movies Like Bahubali KGF to become a pan india star

He is already the

FIRST PAN INDIA STAR @alluarjun pic.twitter.com/n1hHG9jCoc

— Allu Arjun FC (@AlluArjunHCF)

July 24, 2023