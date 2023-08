“நகைச்சுவை மட்டுமல்ல… உங்களால் எதுவும் முடியும்!” – யோகிபாபுவுக்கு துல்கர் புகழாரம்

இந்த காணொலியை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள யோகி பாபு, “உங்கள் கனிவான வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி துல்கர் சார். உங்களுடன் இணைந்து நடிக்கவும், நகைச்சுவை செய்யவும் ஆவலாக இருக்கிறேன்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். யோகிபாபுவின் இந்தப் பதிவுக்கு பதிலளித்துள்ள துல்கர் சல்மான், “காத்திருக்கிறேன் சார். நகைச்சுவை மட்டுமல்ல. உங்களால எதுவும் முடியும். எந்த வகையான படத்திலும் உங்களுடன் இணைந்து நடிக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் எனக்குப் பிடித்த மிகச்சிறந்த மனிதர்களில் ஒருவர்” என்று கூறியுள்ளார்.

Waiting sir ! Not just comedy. You can do anything. Would love to just act along side you in any genre. You are one of my favourite human beings

