“நகைச்சுவை புரியாமல் ட்ரோல் செய்பவர்களே…” – பிரகாஷ்ராஜ் மீண்டும் பதில்

மற்றுமொரு ட்வீட்டில் மலையாளி சாய்வாலா பற்றிய நகைச்சுவை குறித்து எந்த ஒரு விழிப்புணர்வும் இல்லாதோர் இந்த வலைப்பதிவில் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும் என்று கூறி பகிர்ந்திருந்தார். இதனிடையே, கர்நாடகாவில் இந்து அமைப்பினர் கொடுத்த புகாரில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) சந்திரயான் -3 வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ்(ட்விட்டர்) பக்கத்தில், “இந்தியாவுக்கும் மனித குலத்துக்கும் பெருமையான தருணம். நன்றி இஸ்ரோ. சந்திரயான் 3 திட்டத்தில் பங்களித்த அனைவருக்கும் நன்றி. இது நமது பிரபஞ்சத்தின் மர்மத்தை ஆராய்வதற்கும் கொண்டாடுவதற்கும் நமக்கு வழிகாட்டட்டும்” என பதிவிட்டிருந்தது குறிப்பிட்டத்தக்கது.

To all #DumbTrolls who have still not got the joke n asking what happened to our malayali #Chaiwaala .. he is very intelligent unlike you .. he has expanded his franchise to Mars n Jupiter .. coming soon on Pluto too .. catch him if you can #justasking pic.twitter.com/SuKAPnwl9F

