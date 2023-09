உலகத் திரையை உலுக்கியவர்கள் 1 – போரின் கசப்புக்கு மருந்தான ஆன் ஹங் ட்ரான் | வியட்நாம்

தன்னுடைய வியட்நாம் நாட்டில் ஏன் மோசமான படங்களே உருவாக்கப்படுகிறது. உண்மையின் அதன் பின்னணியிலிருந்து உருவாக வேண்டிய திரைப்படம் எத்தகையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பெர்க்மேன், ப்ரெஸ்ஸான், குரோசாவா, தர்கோவ்ஸ்கி மற்றும் ஓஸு போன்ற இயக்குநர்களிடமிருந்து அவர்களின் படங்களைத் திரும்பத் திரும்ப பார்த்துக் கற்றுக்கொண்டார். தனது திரைப்பட அகாடமி ஆசிரியர்களுடன் உரையாடி முழுமையாக கற்றுக்கொண்ட பிறகு களத்தில் இறங்குகிறார் ட்ரான்.

வியட்நாமிய திரைப்பட வரலாற்றின் மறுமலர்ச்சிப் படங்களாக முக்கியமாக மூன்று திரைப்படங்களை சொல்கிறார்கள், தி சென்ட் ஆப் கிரீன் பப்பயா (The Sent of Green Papaya /1993) , சைக்லோ (Cyclo /1995), தி வெர்டிகள் ரே ஆப் தி சன் (The vertical ray of the sun /2000) ஆகிய இந்த மூன்றுமே ட்ரான் எடுத்த படங்கள்தான். இப்படங்களுக்கு வியட்நாம் டிரையாலஜி என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறது. இந்த மூன்று படங்களும் வியட்நாமிய அரசாங்க பிரச்சாரத்தின் ஒரு மாதிரியாக கரடு தட்டிப்போன போர்பாதிப்புப் படங்களுக்கு மாற்று திரைப்படங்களாக அமைந்தன. மேலும் இன்றுள்ள நவீன திரைப்படம்வுக்கான அடித்தளமாகவும் அமைந்தன.

இவரது நார்வேஜியன் வுட் (Norwegian Wood Anh Hung Tran2010) திரைப்படம் இக்கால காதல் உறவுகளில் ஏற்படும் சிக்கல்களை பேசியுள்ளது. புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நாவலசிரியரான ஹாருகி முரகாமியின் நாவலை தழுவி எடுக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம் இஸ்தான்புல் சர்வதேச திரைவிழா, ஏசியன் பிலிம் அவார்ஸ, துபாய் சர்வதேச திரைவிழா, டொரான்டோ திரை விழாக்களில் சிறந்த படத்திற்கான சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதுகளை பெற்றதோடு வெனிஸ் திரைவிழாவில் தங்க சிங்கம் விருதுபெற்றது.