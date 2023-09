தெறிக்கும் தீப்பொறி – விஜய்யின் ‘லியோ’ விளம்பர ஒட்டிகள் சொல்வது என்ன?

சென்னை: விஜய் நடிக்கும் ‘லியோ’ படத்தின் தமிழ் விளம்பர ஒட்டியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. முன்னதாக தெலுங்கு, கன்னட விளம்பர ஒட்டிகள் வெளியான நிலையில் இன்று தமிழ் விளம்பர ஒட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

விளம்பர ஒட்டிகள் எப்படி? – முன்னதாக வெளியான தெலுங்கு போஸ்டரில், ‘KEEP CALM AND AVOID THE BATTLE’ என எழுதப்பட்டிருந்தது. அதற்கு தக்கவாறு சாத்தமான விஜய்யின் படம் கூலான காஷ்மீர் பேக்ரவுண்டில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்ததாக வெளியான கன்னட போஸ்டரில் துப்பாக்கிக்குள் விஜய் இருப்பது போன்ற டிசைனில், ‘KEEP CALM AND PLOT YOUR ESCAPE’ என எழுதப்பட்டிருந்தது.

தற்போது வெளியாகியிருக்கும் தமிழ் போஸ்டரில், ‘KEEP CALM AND PREPARE FOR BATTLE’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டரில் விஜய் ஆக்ரோஷத்துடன் கத்தியை கூர்தீட்ட தீப்பொறி பறக்கிறது. இந்த 3 விளம்பர ஒட்டிகளையும் வரிசையாக அடுக்கிப்பார்த்தால் அது சொல்ல வருவது ஒன்று தான். அமைதியாக இருக்கவும். தப்பிக்க திட்டமிடவும். முடியாத பட்சத்தில் எதிர்த்து நின்று போரிடவும்.