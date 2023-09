ஒரே ப்ரேமில் தோனியும், மோகன்லாலும் – மிகுதியாகப் பகிரப்படும் புகைப்படங்கள்

இந்நிலையில் அவரவர் துறையில் சிறந்து விளங்கும் இந்த இருவரும் இணைந்து விளம்பரத்தில் நடித்துள்ளனர். படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து கொண்டாடி வருகின்றனர். ‘ஒரே ஃப்ரேம்… இரண்டு லெஜண்டுகள்’ என ரசிகர்கள் கேப்ஷனிட்டுள்ளனர். மோகன்லாலும் – தோனியும் இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் விளம்பரத்துக்காக ஒன்றிணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

MS Dhoni with Mohanlal for an Ad shoot. pic.twitter.com/Ypy5eV4cgT

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra)

September 23, 2023