ஜூனியர் என்டிஆரின் ‘தேவரா’ 2 பாகங்களாக வெளியீடு: இயக்குநர் தகவல்

இந்தப் படத்தில் பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் நாயகியாக நடிக்கிறார். இதன்மூலம் அவர் தென்னிந்திய திரைப்படத்தில் நடிகையாக கால் பதிக்கிறார். பிரகாஷ்ராஜ், சைஃப் அலிகான் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் பணிகள் பூஜையுடன் கடந்த ஏப்ரல் 2-ம் தேதி ஹைதராபாத்தில் தொடங்கின. இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் ராஜமவுலி, க்ளாப்போர்ட் அடித்து படத்தின் பணிகளை தொடங்கி வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

#DEVARA will be coming to entertain you in 2 parts.

The first part is releasing on April 5, 2024. pic.twitter.com/x88jgGS9QI

— Devara (@DevaraMovie)

October 4, 2023