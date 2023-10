“தலைவர் என்றால் நீங்கள்தான்” – ரஜினிக்கு அமிதாப் பச்சன் பதில்

ரஜினியின் இப்பதிவுக்கு பதிலளித்துள்ள அமிதாப் பச்சன், “நீங்கள் எப்போதும் என் அன்புக்குரியவர். உங்கள் படத்தின் தலைப்பை பாருங்கள், ‘தலைவர் 170’. தலைவர் என்றால் அது நீங்கள்தான். அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா மக்களே? என்னை உங்களோடு ஒப்பிட இயலாது. உங்களுடன் மீண்டும் பணிபுரிவது எனக்கு மிகப்பெரிய கவுரவம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

@rajinikanth … sirrrrr .. .. you are too gracious to me , but just see the Title of the Film , its THALAIVAR 170 ..

Thalaivar means Leader, Head, Chief ..

You are the head, the Leader and the Chief .. ANY DOUBT people .. ?? I cannot compare myself with you !

My great… https://t.co/4JIfgopuaU

October 25, 2023