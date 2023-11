ஏவிஎம் மியூசியத்தில் ‘மின்சார கனவு’ படத்தில் அரவிந்த் சாமி பயன்படுத்திய கார்!

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ‘திருப்பதி’ படத்தில் நடிகர் அஜித்குமார் பயன்படுத்திய பஜாஜ் 180 சிசிஎந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்) அருகாட்சியகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. அதேபோல நேற்று (நவ.7) கமல்ஹாசனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ‘சகலகலா வல்லவன்’ படத்தில் ‘இளமை இதோ இதோ’ பாடலில் அவர் பயன்படுத்தியஎந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்)கும் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக அருகாட்சியகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

We are delighted to have hosted Arvind Swami @thearvindswami at the AVM Heritage Museum today. He reminisced on the history of cinema and the shooting of Minsara Kanavu. The Mercedes Benz featured in the film is on display at the museum.@avmproductions @arunaguhan_… pic.twitter.com/2j4rfuiQ3Q

— AVM Heritage Museum (@avmmuseum)

November 8, 2023