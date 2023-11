“உங்களின் ஆணவமும், அகங்காரமும்…” – மன்சூர் அலி கான் மீது குஷ்பூ காட்டம்

இது குறித்து தேசிய மகளிர் ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில், “நடிகை த்ரிஷா குறித்து நடிகர் மன்சூர் அலி கான் பேசியது மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தாங்கள் தாமாக முன்வந்து, ஐபிசி பிரிவு 509 பி மற்றும் பிற சட்டங்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு டிஜிபிக்கு பரிந்துரைக்கிறோம். இதுபோன்ற கருத்துகள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை சாதாரணமாக கருதத் தூண்டுகிறது. இது வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று” என்று பதிவிட்டிருந்தது.

இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மன்சூர் அலிகான், நடிகை த்ரிஷாவப் பற்றித் தான் தவறாக ஏதும் பேசவில்லை என்றும் தன்னிடம் எந்த விளக்கமும் கேட்காமல் நடவடிக்கை எடுத்ததன் மூலம் நடிகர் சங்கம் மிகப்பெரிய தவறு செய்துவிட்டது என்றும் இவ்விவகாரத்தில் தான் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார்.

These men.. to cover up their mistakes they give examples of others wrong doings & try to justify their actions. #MansoorAliKhan rather than pointing fingers at others, look at yourself. Your arrogance and defiant attitude shows how misogynist & egoistic person you are. If you…