விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் ‘எல்ஐசி’ 

சென்னை: விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு ‘எல்ஐசி’ என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் பூஜையுடன் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

‘துணிவு’ படத்துக்குப் பிறகு அஜித் நடிக்கும் புதிய படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்குவார் என லைகா அறிவித்து பின்னர் அது கைவிடப்பட்டது. இதையடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் புதிய படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கிறார். இது தொடர்பான அறிவிப்பை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விக்னேஷ் சிவன் காணொளியாக வெளியிட்டு உறுதி செய்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பூஜை இன்று (டிச.14) சென்னையில் நடைபெற்றது. இப்படத்துக்கு ‘எல்ஐசி’ (லவ் காப்பீடு கார்ப்பரேஷன்) என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் கீர்த்தி ஷெட்டி நாயகியாக நடிக்கிறார். எஸ்.ஜே.சூர்யா ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அனிருத் இசையமைக்கிறார். ’ஆசிரியர்’, ‘லியோ’ உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்த செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. படத்தின் பூஜையைத் தொடர்ந்து படப்பிடிப்பும் தொடங்கியதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Love Insurance Corporation

A new beginning , a big canvas , lot of dreams involved .

Thanks for my audience who made this possible .

Thankyou @anirudhofficial brother for doing #LIC . Bigg Fan .. Always wanted to work with you .. Excited that I’m going to act in your music… pic.twitter.com/8GIWA1iwOo

— Pradeep Ranganathan (@pradeeponelife)

December 14, 2023