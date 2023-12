CIFF 2023 | ‘தி ஒர்ஸ்ட்’ முதல் ‘அனதர் கன்ட்ரி’ வரை: டிச.17-ல் என்ன படம் பார்க்கலாம்? – பரிந்துரைப் பட்டியல்

1. The Worst Ones (Les Pirase) | Dir: Lise Akoka Romane Gueret | France | 2022 | 99′ | Santham | 9.30 AM – ஒரு திரைப்பட இயக்குநர் கோடை விடுமுறையின்போது வடக்கு பிரான்ஸில் உள்ள பிகாஸோ நகரில் ஒரு படப்பிடிப்புப் பணிகளை தொடங்குகிறார். இதில் தொழில்முறை அல்லாத நடிகர்கள் பங்கேற்றால் நன்றாக இருக்கும் என கருதுகிறார். கோடை விடுமுறையில் விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிறார்களையே தேர்ந்தெடுக்கறார். தனது கதாபாத்திரங்களாக சரியான ஆட்களை அல்ல; கவனப் பற்றாக்குறை, அதீத செயல்தன்மைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், வளர்ப்புக் குழந்தைகள், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பையன்கள்… என ஏதேதோ போதாமையில் தவிக்கும் மாணவர்களையே அவர் தனது படப்பிடிப்புக்கு அழைத்துக்கொள்கிறார். அவர்களில் முறையே லில்லி, மேலிஸ், ஜெஸ்ஸி மற்றும் ரியான் ஆகிய இரண்டு பெண்களையும் இரண்டு ஆண் குழந்தைகளையும் தேர்வு செய்கிறார்.

இயக்குநர் இப்படி குறைபாடு உடையவர்களாகப் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தது நடிக்கவைத்து படப்பிடிப்பு நடத்துவது சரியில்லைய என உள்ளூர்வாசிகள் நினைக்கிறார்கள். அவர் ஏன்த இப்படி “மோசமானவற்றை” தேர்ந்தெடுத்தார்? இதுதான் உள்ளூர் அமைப்புகளின் கேள்வியாகவும் கவலையாகவும் இருக்கிறது. சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள், விதிவிலக்கானவர்களின் நிஜமான வாழ்க்கையிலிருந்தே கதைப்போக்குகளை உருவாக்கிக்கொண்டு காட்சிப்படுத்துவதில் உண்மையான உணர்ச்சி இருப்பதை காண்கிறார். தனது திரைப்படத்திற்கான காட்சியமைப்புகள் எதிர்பார்த்ததைவிட மிக நன்றாகவே பொருந்திவிட்டது என மகிழ்கிறார். இதனால் ”இவர்கள் சரியில்லை” என்ற மற்றவர்கள் பார்வைக்கு கிடைத்த பிம்பம் உடைகிறது. குறைபாடுகள் கொண்ட மாணவர்கள் என கூறப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு தீர்க்கமாக தங்கள் பங்களிப்பை செய்கிறார்கள் என்பதும் புலப்படுகிறது. கேன்ஸ் விழாவில் பாம் டி ஓர் விருது பிரிவுக்கு இணையாகக் கருதப்படும் ‘அன் சர்ட்டெய்ன் ரிக்அட்டை’ பிரிவில் பிரிக்ஸ் விருது பெற்ற திரைப்படம்.

2. The Palace (The Palace) | Dir: Roman Polanski | Italy, Switzerland, Poland, France | 2023 | 100′ | Santham | 11.40 AM – இரண்டாம் உலகப்போரின் உக்கிரத்தை அதன் இடிபாடுகளை பியானிஸ்ட் திரைப்படம் மூலம் நம் கண் கொண்டுவந்த இயக்குநர் ரோமன் போலன்ஸ்கியை அவ்வளவு எளிதில் நாம் மறந்துவிடமுடியாது. 1933ல் பிறந்த ரோமன்ஸ் போலன்ஸ்கி தனது 89 வயதிலும் தி பேலஸ் என்ற ஒரு நகைச்சுவையான படம் ஒன்றை இந்த ஆண்டு அளித்துள்ளார். 1962 லிருந்து இந்த ஆண்டு வரை அவர் எடுத்தது மொத்தமே 23 படங்கள்தான். ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் தனது திரைச் சித்திரத்தை திரைப்படம் வரலாற்றின் மைல்கல்லின் முத்திரையாக பதிப்பவராகத் திகழ்கிறார். இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில் வலிமிகுந்த சில சர்ச்சைகள், சறுக்கல்கள்… நாடு கடந்த வாழ்க்கை என அலைபாய்ந்த வாழ்க்கைப் பின்புலம் அவருடையது.