’பசிப்பிணி தீர்த்த பொன்மன வள்ளல்’ – விஜயகாந்த் நிகழ்த்தி காட்டிய சமபந்தி சமத்துவத்துக்கு பின்னணி!

கருப்பு எம்ஜிஆர் பட்டத்தை ரசிக்காத விஜயகாந்த்: இந்து ஆங்கிலத்துக்கு பத்திரிகையாளர் செய்யாறு பாலு அளித்த பேட்டியில், ‘‘ரசிகர்களும் ஆதரவாளர்களும் தன்னை கருப்பு எம்ஜிஆர் என்று அழைத்தாலும், விஜயகாந்த் அந்த பட்டத்தை ரசிக்கவில்லை. கருணாநிதியால் அவருக்கு ‘புரட்சி கலைஞர்’ என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. விஜயகாந்த் திமுக தலைவர் கருணாநிதியுடன் நல்ல உறவைப் பேணியதுடன், அவரை தனது வழிகாட்டியாக கருதினார்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

When #Vijayakanth democratised food in the film industry pic.twitter.com/p6UGgn7nH7

— Rajasekar (@sekartweets)

December 28, 2023