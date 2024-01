இந்தியத் தீவுகளுக்கு பதிலாக ‘மாலத்தீவு’ புகைப்படம்: ரன்வீர் சிங் ‘சம்பவம்’ மிகுதியாக பகிரப்பட்டு

மாலத்தீவின் இளைஞர் நலன், தகவல், கலை துறை இணை அமைச்சர் மரியம் ஷியுனா, பிரதமர் மோடி குறித்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறான கருத்துகளை பதிவு செய்தார். பிரதமர் மோடியை மோசமாகவும் இஸ்ரேலின் ஊதுகுழல் என்றும் அநாகரிகமாக அவர் விமர்சனம் செய்தார். மாலத்தீவு இளைஞர் நலத் துறை இணையமைச்சர் மால்ஷா ஷெரீப் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், மோசமாக விமர்சித்திருந்தார். இதையடுத்து 3 பேரும் தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே ‘மாலத்தீவை புறக்கணிப்போம்’ என்ற வலையொட்டு (ஹேஷ்டேக்)கும், லட்சத்தீவை புகழ்ந்த பதிவுகள் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுின. பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் இதில் களமிறங்கி லட்சத்தீ்வுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

You are promoting Indian islands while putting a picture of Maldives.

What is wrong with you, Ranveer? pic.twitter.com/lf0VAWE2GJ

— Suraj Balakrishnan (@SurajBala)

January 8, 2024