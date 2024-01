ரஜினியின் ‘வேட்டையன்’ புதிய விளம்பர ஒட்டி திங்கள்கிழமை வெளியீடு 

சென்னை: ரஜினி நடித்து வரும் ‘வேட்டையன்’ படத்தின் புதிய விளம்பர ஒட்டி நாளை (ஜன.15) வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

‘ஜெயிலர்’ வெற்றிக்குப் பிறகு ஞானவேல் இயக்கும் ‘வேட்டையன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். அவரது 170-வது படமான இதில், அமிதாப் பச்சன், ஃபஹத் ஃபாசில், ராணா, மஞ்சு வாரியர், ரித்திகா சிங், துஷாரா விஜயன் உட்பட பலர் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசை அமைக்கும் இந்தப் படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இதன் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு திருவனந்தபுரம், திருநெல்வேலி பகுதிகளில் நடைபெற்ற நிலையில் அடுத்தக் கட்ட படப்பிடிப்பு மும்பையில் நடந்தது. இதற்காக ரஜினி மற்றும் படக்குழுவினர் மும்பை சென்றனர். அங்கு, ரஜினிகாந்த், அமிதாப்பச்சன் தொடர்பான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன. தற்போது புதுச்சேரியில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ‘வேட்டையன்’ படத்தின் புதிய விளம்பர ஒட்டி நாளை காலை 9.15 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது

Watch out! Splashing the canvas with VETTAIYAN’s colourful wishes! Revealing the poster TOMORROW at 9:15 AM! Get ready to witness the vibrant charisma! #VETTAIYAN @rajinikanth @SrBachchan @tjgnan @anirudhofficial @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/WBVCX778gN

