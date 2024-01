‘அனிமல்’ திரைப்படமும் ‘டாக்சிக்’ கருத்துகளும் – இணையத்தில் சூடுபிடித்த ‘ஆல்ஃபா ஆண்’ விவாதம்

‘அர்ஜுன் ரெட்டி’ படத்தை இயக்கிய சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, அடுத்து இயக்கிய படம் ‘அனிமல்’. ரன்பீக் கபூர் நாயகனாக நடித்துள்ள இப்படம் கடந்த டிசம்பர் 1-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிம் ரூ.900 கோடிக்கு மேல் வசூலை குவித்தது. சமீபத்தில் இப்படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

திரையரங்கில் வெளியான போது இப்படத்தில் இடம்பெற்ற நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஆணாதிக்க கருத்துகள் விமர்சகர்களால் கடுமையாக சாடப்பட்டது. தனது படத்துக்கு கெட்ட விமரசனங்களை வழங்கிய விமர்சகர்களை ‘ஜோக்கர்கள்’ என்று நேரடியாகவே தாக்கினார் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா.

இதனையடுத்து இப்படம் ஓடிடியில் வெளியானபிறகு, படத்தை பார்த்த பிரபலங்கள் முதல் இணையப் பயனாளர்கள் வரை பலரும் இப்படத்தை வறுத்தெடுத்தனர். குறிப்பாக நடிகை ராதிகா சரத்குமார் தன்னுடைய எக்ஸ் பதிவில், ”ஒரு படத்தை பார்த்து யாரேனும் எரிச்சல் அடைந்திருக்கிறீகளா? ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை பார்த்து நான் வாந்தி எடுக்க விரும்பினேன். மிக மிக கோபமடைந்தேன்” என்று பெயரை குறிப்பிடாமல் பதிவிட்டிருந்தார். ‘அனிமல்’ ஓடிடியில் வெளியாகி மறுநாள் ராதிகா இவ்வாறு பதிவிட்டது, சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது. பலரும் ராதிகா ‘அனிமல்’ படத்தைத்தான் சொல்கிறார் என்று தங்கள் பங்குக்கு அந்த படத்தை சாடத் தொடங்கினர்.

Have anyone cringed watching a movie? I wanted to throw up watching a particular movieso so angry