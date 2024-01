‘லால் சலாம்’ சர்ச்சை | தன்யா பாலகிருஷ்ணா மீதான விமர்சனங்களும் பின்னணியும்!

தமிழர்களை இழிவு படுத்தி கருத்து தெரிவித்த தன்யாவுக்கு ரஜினியின் மகள் வாய்ப்பு கொடுத்தது ஏன் என்று ஒரு தரப்பினரும், பல வருடங்களுக்கு முன்னால போட்ட பதிவை வைத்து மீண்டும் ஏன் இப்படி ஒரு சர்ச்சையை கிளப்ப வேண்டும் என்று இன்னொரு தரப்பினரும் கூறி வருகின்றனர். எனினும் இதுகுறித்து ஐஸ்வர்யா ரஜினி தரப்போ அல்லது தன்யா பாலகிருஷ்ணா தரப்போ இதுவரை வாய்திறக்கவில்லை.

Actress Dhanya Balakrishnan arrives at the LAL SALAAM Audio Launch, bringing her captivating presence to this event. #LalSalaam @rajinikanth @ash_rajinikanth @arrahman @TheVishnuVishal @vikranth_offl @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @SonyMusicSouth @SunTV… pic.twitter.com/akJm1bZZtL

— Lyca Productions (@LycaProductions)

January 26, 2024