“இது ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் பயணம்” – திரைப்படத்தில் 28 ஆண்டுகள் குறித்து கிச்சா சுதீப் நெகிழ்ச்சி

இது ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் பயணத்தை போன்றது. இதன் ஒவ்வொரு பகுதியையும் நான் ரசித்திருக்கிறேன். நான் குறைகள் இல்லாதவன் அல்ல. நான் கச்சிதமானவனும் அல்ல. வாய்ப்பு கிடைத்தபோது நான் முடிந்த அளவுக்கு சிறப்பான முயற்சியை கொடுத்திருக்கிறேன். என்னை நானாக ஏற்றுக் கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. இவ்வாறு கிச்சா சுதீப் கூறியுள்ளார்.

Seems like just a few years bk that I stepped onto the floor of #Bramha at Kanteerava studio, with AmbrishMama, to face the camera. It’s already 28 years!!!!!

Feeling humbled. I just have love,respect and a lot of gratitude to each and everyone for this priceless gift.

January 31, 2024