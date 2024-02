“90 சதவீத இந்தியர்கள்..” – ட்ரோலாகும் ‘பைட்டர்’ இயக்குநரின் விளக்கம்

இது தொடர்பாக இணையப் பயனாளர் ஒருவர், “மர்டர் படம் நல்ல ஹிட். காரணம் 90 சதவீதம் பேர் யாரு ஒருவரை கொலை செய்தவர்கள்” என கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளார்.

Murder was a big hit because everyone has murdered someone. pic.twitter.com/UhquApMEmF

— Narundar (@NarundarM)

February 2, 2024