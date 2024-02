‘சூரரைப் போற்று’ இந்தி மறுதயாரிப்பு ‘சர்ஃபிரா’ ஜூலை 12-ல் வெளியீடு

மும்பை: சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற ‘சூரரைப் போற்று’ படத்தின் இந்தி மறுதயாரிப்பு அக்‌ஷய் குமார் நடிப்பில் ‘சர்ஃபிரா’ என்ற பெயரில் உருவாகியுள்ளது. சுதா கொங்கரா இயக்கியுள்ள இப்படம் வரும் ஜூலை 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற படம் ‘சூரரைப்போற்று’. நடிகர் சூர்யாவுக்கு அவருடைய திரைப்படம் பயணத்தில் முக்கியமான ஒரு படமாக இது அமைந்தது. அபர்ணா பாலமுரளி, ஊர்வசி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்திருந்தார். கரோனா முடக்கம் காரணமாக படம் திரையரங்கில் வெளியாகாமல் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியானது. இப்படம் சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை உள்ளிட்ட ஐந்து தேசிய விருதுகளை வென்றது.

இப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இந்தப்படத்தை இந்தியில் மறுதயாரிப்பு செய்து வருகிறார். படத்தில் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் அக்‌ஷய் குமார் நடிக்கிறார். உடன் நடிகர்கள் ராதிகா மதன், பரேஷ் ராவல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். சூர்யா – ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். படத்தில் நடிகர் சூர்யா சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்கிறார். ‘சர்ஃபிரா’ என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ள இப்படம் வரும் ஜூலை 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

When the whole world is calling you a mad fool, a Sarfira is born!#Sarfira releasing only in cinemas on 12th July, 2024. #MaarUdi@akshaykumar #RadhikaMadan @SirPareshRawal @Sudha_Kongara #Jyotika @Suriya_offl @vikramix @rajsekarpandian @vbfilmwala @Abundantia_Ent… pic.twitter.com/ZlJKRSylGD

