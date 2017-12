பச்சை மிளகாய் விலை இரட்டிப்பாக உயர்வு: வசாயிகள் மகிழ்ச்சி

சின்னமனூர்: பச்சை மிளகாய் விலை இரட்டிப்பாக உயர்ந்துள்ளதால் சின்னமனூர் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரை சுற்றியுள்ள மார்க்கையன்கோட்டை, குச்சனூர், துரைச்சாமிபுரம், கூழையனூர், அய்யம்பட்டி, அப்பிபட்டி, முத்துலாபுரம், சின்னஓவுலாபுரம், எரசக்கநாயக்கனூர், ஓடைப்பட்டி காமாட்சிபுரம், சீப்பாலக்கோட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சம்பா என்ற விரல் மிளகாய் மற்றும் உருட்டு மிளகாய் விவசாயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது குறுகிய கால பயிரான பச்சை மிளகாய் அறுவடை துவங்கியுள்ளது. மேலும், சபரிமலை, பழநி கோயில்களுக்கு பக்தர்கள் விரதமிருப்பதால் காய்கறி விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் காய்கறிகளுக்கு சுவை கூட்டிடும் பச்சை மிளகாய் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் வரத்து அதிகரிப்பு காரணமாக பச்சை மிளகாய் கிலோ ₹8க்கு விற்றது. தற்போது கிலோ ₹15 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 2 மடங்கு விலை உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Source: dinakaran

English summary

The increase in the price of green chillies doubled: vasai happy

Chinnamanur: Green chilli prices have risen because of the double chinnamanur SL