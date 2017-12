பண்ணைகளில் முட்டை தேக்கம் எதிரொலி நாமக்கல் முட்டை விலை 360 காசாக நீடிப்பு

நாமக்கல்: நாமக்கல் மண்டலத்தில் உள்ள பண்ணைகளில், கோடிக்கணக்கி–்ல முட்டை தேங்கியுள்ளதால், முட்டை விலை மாற்றம் செய்யப்படாமல், தொடர்ந்து 360 காசாக நீடிக்கிறது.நாமக்கல் மண்டலத்தில் நேற்று, முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலையில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. ஒரு முட்டையின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 360 காசாக தொடர்ந்து நீடிக்கும் என, என்.இ.சி.சி மண்டல தலைவர் செல்வராஜ் அறிவித்துள்ளார்.வழக்கமாக கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு நேரத்தில் கேக் தயாரிக்க முட்டை அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும். இதனால் முட்டை விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும். ஆனால், இந்த ஆண்டு முட்டை விலை புத்தாண்டு நேரத்தில் குறைக்கப்பட்டு வருகிறது.

நாமக்கல்லில் உள்ள பண்ணைகளில் கோடிக்கணக்கான முட்டைகள் தேங்கியுள்ளதால், அதை விற்பனை செய்யும் நோக்கில், முட்டை விலை குறைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தமிழ்நாடு முட்டைக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் சம்மேளன துணைத்தலைவர் வாங்கிலி சுப்ரமணியம் தெரிவித்தார். தமிழகம், கேரளா மற்றும் வடமாநிலங்களில் கடுமையான குளிர் நிலவிய போதும், முட்டையின் விற்பனை அதிகரிக்கவில்லை. மேலும், தமிழகத்தில் காய்கறி விலை குறைந்து வருவதால் முட்டை விற்பனை குறைந்தது. இதனால் விலை உயர்த்தப்படவில்லை என பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.ஒரு கிலோ முட்டைக்கோழி ₹63 ஆகவும், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி ₹84 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. மற்ற மண்டலங்களில் நேற்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட முட்டை விலை விபரம் (காசுகளில்): ஐதராபாத்- 330, விஜயவாடா- 360, பெங்களூரு- 340, கொல்கத்தா- 407, டெல்லி- 380, மைசூர்- 355 காசுகள்.

Source: dinakaran

